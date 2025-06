Cursos gratuitos de inglês para a COP 30 abrem vagas no Pará; veja onde

Com a aproximação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém em novembro de 2025, diferentes entidades têm promovido cursos gratuitos de inglês voltados à população local. O objetivo é preparar os moradores para oportunidades de trabalho durante o maior evento climático do mundo, que deve atrair milhares de visitantes à capital paraense.

Uma das iniciativas com inscrições abertas é o curso Inglês para COP30, promovido pelo Grupo +Unidos. Gratuito e totalmente online, o curso tem 50 horas de duração e é voltado a pessoas de 18 a 45 anos, residentes em Belém e na Região Metropolitana. As aulas começam em 13 de agosto, e as inscrições vão até 7 de julho.

O conteúdo é voltado a situações práticas de atendimento, com foco em hospitalidade e serviços. A primeira fase do curso atraiu quase 600 inscritos. Segundo o diretor-executivo do grupo, Daniel Grynberg, a abertura de uma nova etapa responde à alta procura.

“Ficamos muito felizes com o número de inscrições. Sabemos que falar inglês pode abrir muitas portas, especialmente num momento como esse, em que a cidade vai receber o mundo todo”, afirma.

A ação integra a campanha Impacto+, que reúne empresas para apoiar projetos de qualificação e geração de renda. Empresas ainda podem se tornar parceiras da iniciativa.

Cursos presenciais do Capacita COP 30 têm inscrições abertas

Outra frente de formação é oferecida pela plataforma Capacita COP30, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional (Sectet). Estão abertas turmas presenciais de inglês com 60 horas de carga horária em diferentes municípios.

Em Belém, há turmas de nível básico e avançado na EETEPA Vilhena Alves (à tarde e à noite) e no Colégio Estadual Paes de Carvalho (à noite). No distrito de Icoaraci, a EETEPA Cacau oferece uma turma noturna de inglês avançado voltado a negócios turísticos.

No arquipélago do Marajó, também há turmas em Soure e Salvaterra, ambas no turno da noite. Os cursos têm módulo único e focam no vocabulário necessário para atuar em áreas como hotelaria, gastronomia e recepção de turistas.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Sectet (acesse aqui), onde também é possível consultar local, horário e vagas disponíveis.

Prefeitura e Sebrae ainda vão iniciar oferta de cursos

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), firmou parceria com o Sebrae para oferecer cursos gratuitos de inglês e espanhol a permissionários de feiras e mercados públicos. A capacitação deve preparar trabalhadores informais para atender turistas estrangeiros durante a COP.

No entanto, segundo a assessoria da Sedcon, os cursos ainda não começaram. Eles dependem da inauguração da Sala do Empreendedor COP 30, que funcionará no Solar da Beira, no complexo do Ver-o-Peso. A estrutura será responsável por planejar e executar as ações formativas, mas ainda não há data definida para o início das aulas.