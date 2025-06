Bragança recebe ampliação na rede de saúde com novas unidades e serviços especializados

Nos primeiros cinco meses deste ano, Bragança, município do nordeste do Pará, recebeu três novas Unidades de Saúde da Família (USFs): Acarpará, Padre Luiz e a unidade do km 12. De acordo com o prefeito Mário Júnior, os novos espaços foram estruturados para oferecer mais qualidade no atendimento e melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde. Serviços especializados também estão entre os investimentos recentes na área.

Segundo ele, essas unidades vão beneficiar diretamente entre 8 mil e 10 mil moradores das regiões atendidas. “As três unidades foram entregues já nesse período da nossa gestão. Vai modificar a vida das pessoas e de quem trabalha também, porque foi criado um ambiente adequado, com qualidade, com novos espaços e mais serviços”, afirmou o prefeito, detalhando as melhorias no município..

Todas contam com equipes completas da Estratégia de Saúde da Família, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários e equipe administrativa. Além disso, as USFs oferecem serviços como vacinação, puericultura, atendimento médico e de enfermagem, e acompanhamento com equipe multiprofissional formada por psicólogo, nutricionista, farmacêutico, assistente social e educador físico.

Sala Lilás leva acolhimento

A mais recente entrega foi a USF do bairro Alegre, inaugurada no dia 5 de junho. A unidade atende uma das áreas mais populosas do município e segue o mesmo padrão das anteriores, com equipe completa e estrutura voltada para ampliar o acesso à saúde básica. As unidades de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para mais informações, a população pode buscar atendimento diretamente nas USFs ou pelos canais institucionais da prefeitura.

Outro destaque da nova estrutura de saúde de Bragança é a implementação da Sala Lilás, um espaço dedicado ao acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. O serviço já está disponível em algumas unidades e deverá ser ampliado nos próximos meses, embora a prefeitura ainda não tenha divulgado um balanço dos atendimentos iniciais. “Através da equipe multiprofissional, teremos a oportunidade de acolhê-la, direcioná-la e dar o suporte necessário”, explica Mário Júnior.

Novos investimentos

O prefeito também anunciou novos investimentos para este ano. Entre eles, a construção de duas USFs de porte 5, consideradas de maior capacidade e abrangência, além da criação de uma oficina ortopédica para produção de órteses e próteses – um serviço inédito na região. “Vamos ter em Bragança um serviço inédito que vai atender toda a região, que é a oficina ortopédica para pessoas com deficiência”, adianta.

Outras áreas também recebem investimentos

Além das ações em saúde, o gestor destacou outros avanços da administração municipal, como a entrega de escolas em diversas comunidades, melhorias em vias urbanas e a ampliação da regularização fundiária com mais de mil títulos entregues. Esses serviços também são realizados em parceria com o Governo do Estado. "Entregamos uma escola estadual na comunidade de Bacuriteua e outras escolas municipais em várias comunidades, como Santo Antônio dos Monteiros",

"Fizemos Operação Tapa Buraco e recapeamento asfáltico e estamos numa grande mobilização para regularização fundiária junto com o governo do Estado, onde nós já entregamos mais de mil de terra nesse período de 5 meses", acrescenta o prefeito.

Com o município completando 412 anos, a gestão também planeja projetos de revitalização urbana voltados para valorizar o patrimônio histórico da cidade. Para Mário Júnior, o momento é de balanço positivo: “Estamos integrando as secretarias e mantendo uma relação contínua com a comunidade, escutando e atendendo às prioridades de cada região”, frisa o gestor municipal.