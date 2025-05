Apagão atinge cinco municípios no Pará

Os municípios de Barcarena, Abaetetuba, Igarapé-Miri, Moju e Tailândia, localizados no nordeste paraense, sofreram um apagão na noite de quarta-feira (28/5). De acordo com a Equatorial Pará, empresa responsável pelo fornecimento de energia no estado, o episódio, que durou cerca de seis minutos, foi ocasionado por manobras operacionais na rede de energia elétrica.

O serviço foi restabelecido na mesma noite. A Distribuidora reforçou a importância de reportar qualquer ocorrência por meio dos seus canais oficiais de atendimento, disponíveis 24h: pelo WhatsApp com a assistente virtual Clara, no número (91) 3217-8200, no site, pelo aplicativo Equatorial Energia ou ainda na Central de Atendimento no número 0800 091 0196.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a prefeitura dos cinco municípios afetados para obter um posicionamento sobre o caso. Em nota, a Prefeitura de Moju disse que a interrupção no fornecimento de energia durou cerca de cinco minutos.

"Até o momento, não há registro de acidentes ou danos provocados pela queda de energia em nosso município. Equipes da Prefeitura seguem atentas a qualquer eventualidade", comunicou a nota.

"A gestão municipal espera que a Equatorial Energia, empresa responsável pelo fornecimento, apure as causas da interrupção e adote as medidas necessárias para evitar novas ocorrências, garantindo a segurança e a continuidade dos serviços prestados à população", acrescentou.

Já a Prefeitura de Abaetetuba disse que a interrupção ocorreu devido à saída da linha de transmissão, que é de responsabilidade da Eletronorte. “A Prefeitura acompanha a situação junto aos órgãos responsáveis e reforça que, em casos de ocorrências relacionadas ao fornecimento de energia, a população pode acionar os canais oficiais de atendimento da Equatorial Pará, que funcionam 24 horas. Seguimos comprometidos em manter a população informada com transparência e responsabilidade”, informou.

Barcarena

Em Barcarena, problemas no fornecimento de energia elétrica já duram mais de uma semana. Bairros das zonas urbana e rural têm sido afetados por quedas frequentes e oscilações no serviço, o que vem gerando prejuízos materiais, transtornos no cotidiano e até protestos por parte da população.

Moradores da Vila dos Cabanos ficaram sem energia por várias horas no dia 26 de maio. Há relatos de danos a equipamentos eletrônicos. “Minha geladeira queimou. Tive perdas enormes por causa dessas faltas e oscilações de energia. Além de ser super caro, ainda nos dá todos esses problemas”, relatou uma moradora ao site Portal Barcarena.

No bairro Pioneiro, os moradores afirmam conviver com quedas constantes há quase uma semana. No dia 24, o fornecimento foi interrompido por volta das 21h20 e só foi restabelecido após a 1h da madrugada. “Estamos querendo saber o que está acontecendo. Quase todos os dias falta energia”, afirmou uma residente.

A situação é semelhante em outros pontos do município. No bairro Beira Rio, a energia oscilou entre 6h45 e 7h05 da manhã do dia 27. Já nas Malvinas e em Itupanema, a instabilidade começou na noite do dia 26, por volta das 20h, e só se normalizou mais de uma hora depois.

A precariedade do serviço não tem causado apenas danos materiais, mas também tensões sociais. No último dia 15, moradores das comunidades Arapari e São Felipe bloquearam a rodovia PA-151 em protesto contra a falta de energia elétrica. No mesmo dia, à noite, um novo bloqueio foi registrado na Rodovia da Integração, nas proximidades do cemitério novo. Segundo os moradores da comunidade Canaã, a região estava sem energia desde uma forte chuva ocorrida na véspera. A via só foi liberada após o restabelecimento do serviço.

Procurada pela reportagem, a Equatorial informou que os problemas registrados em Barcarena nos últimos dias estão relacionados a fatores climáticos, acidentes com a rede de distribuição e falhas técnicas.

“A Equatorial Pará informa que atua incansavelmente para manter a regularidade do fornecimento de energia elétrica em todo o município de Barcarena”, declarou a empresa em nota. “Nos últimos dias, a região enfrentou fortes chuvas, colisões de veículos contra postes da rede de distribuição e imprevistos técnicos, o que causou diversas interrupções no fornecimento”.

A empresa reiterou o compromisso de trabalhar para minimizar os impactos e orientou os consumidores a registrarem ocorrências por meio dos canais de atendimento, disponíveis 24 horas.