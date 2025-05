Paraense entra na lista dos 100 jornalistas mais influentes do tiktok; saiba quem é

Um jornalista paraense e ex-TV Liberal está na lista dos 100 jornalistas mais influentes do Tik Tok na América do Sul, ficando em posição na frente de William Bonner. A lista foi organizada pelo site Global South World e para a construção do ranking, o site utilizou uma plataforma de marketing de influência com tecnologia de IA. Foram analisados o engajamento, a autenticidade do público, os padrões de crescimento e a qualidade geral da comunidade, ajudando a destacar criadores digitais que se destacam não apenas pelo seu alcance, mas pelo impacto real que estão causando no público.

Quem é o jornalista paraense Adriano Baracho?

Adriano Baracho, é jornalista formado há quase 10 anos com vasta experiência no telejornalismo e nas novas mídias. Atualmente, ele trabalha como videorrepórter no interior de SP. Atuou como repórter na TV Liberal em Marabá, durante o período de 2018 até 2021.

Adriano na época em que era repórter da TV Liberal (Redes Sociais)

Baracho, ocupa a 26° posição da lista de jornalistas, enquanto que o global William Bonner está na 46ª posição no ranking. Em vídeo exclusivo para o OLiberal.com, Adriano agradeceu o aparecimento na listagem e relembrou que começou a criar conteúdos desde a época de TV Liberal.

"Comecei a produzir conteúdo ainda no Pará, quando era repórter na TV Liberal, de forma despretensiosa, mostrando os bastidores das reportagens — e logo percebi o interesse das pessoas em saber como tudo era feito, inclusive os perrengues por trás das câmeras. Quando me mudei para São Paulo, me desafiei nas novas tecnologias e virei Videorrepórter", disse.

Adriano ainda ressaltou que se sente feliz em poder inspirar outros comunicadores e jovens que estudam jornalismo:

"Recebo muitas mensagens de estudantes de jornalismo e colegas de profissão que comentam aprender muita coisa com o meu conteúdo. E isso me deixa bem feliz, saber que posso inspirar outros comunicadores com autenticidade e paixão pela informação.", informou.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com