Balsas da FAB saem de Belém para levar assistência médica a comunidades de difícil acesso no Pará

As balsas médicas do Exercício de Campanha de Emprego de Logística, Saúde e Intendência Operacional (EXCELSIOR 2025), que levarão atendimento médico gratuito a comunidades urbanas e ribeirinhas pelo interior Pará, saíram, na manhã desta quinta-feira (29/5), do Porto Fluvial Brucutu, que fica no bairro de Val-de-Cans, em Belém. O suporte será oferecido pelo Hospital de Campanha da Força Aérea (HCAMP), montado sobre balsas da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA). As unidades flutuantes contarão com aproximadamente 170 militares e terão capacidade para atender até mil pessoas por dia, com serviços de clínica geral, especialidades médicas e exames laboratoriais.

O coronel Trigueiro, vice-presidente da COMARA, ressaltou que o trabalho é feito em parceria com o Ministério da Saúde e que a definição dos locais atendidos levou em consideração estatísticas da pasta. A ideia, segundo ele, é de “reduzir a lacuna do atendimento médico nessas regiões”.

“A Força Aérea vem se preparando para essa missão desde 2024 e definiu as cidades de Santarém, Monte Alegre e Breves para esse atendimento. Tem um desafio logístico tremendo, por conta da complexidade geográfica da região e a climatologia adversa. Foi definida essa época do ano devido a sazonalidade das águas do rios, ou seja, estão bastante cheios, o que facilita a nossa navegação, principalmente nos trechos de Breves, que é um local muito apertado para a navegação”, contou.

O Exercício de Campanha conta com a participação da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e da Organização Não-Governamental Voluntários do Sertão, em complemento a atuação da FAB e HCAMP. “Vão ser 170 militares envolvidos, desses 72 são da área da saúde. Vamos ter 20 pessoas do projeto Voluntários do Sertão e outros 10 da FIOCRUZ a bordo. Em Breves, os Voluntários do Sertão terão uma estrutura maior, com aproximadamente 160 pessoas fazendo atendimento das áreas da odontologia e oftalmologia. A FIOCRUZ está trabalhando em um projeto de pesquisa de detecção precoce e tratamento de câncer de colo do útero. E as demais especializadas vão ser providas pela Força Aérea nessa região”, pontuou Trigueiro.

Neste mês, as equipes técnicas de diversas Organizações Militares (OM) da FAB realizaram missões precursoras nos municípios de Santarém, Monte Alegre, Almeirim e Breves, localizados no estado do Pará. O objetivo foi coletar informações estratégicas e definir a logística necessária para a instalação da estrutura de atendimento.

“Nós temos quatro balsas envolvidas na operação e vão estar apoiando o Grupamento de Logística de Campanha, que basicamente é uma mini base aérea em cima da balsa. Vamos ter refeitórios, alojamentos, banheiros e um hospital de emergência para a própria tripulação. E sem contar a tripulação dos empurradores, composta de oito militares em cada empurrador. O hospital de campanha também está montado sobre as balsas”, explicou.

Por fim, o coronel Trigueiro explicou que o agendamento dos atendimentos é de responsabilidade das prefeituras de cada município, mas que é possível ir até as balsas procurar pelos serviços. “Temos a capacidade de, além dos agendamentos feitos pelas prefeituras, de atender pacientes esporadicamente. Aquela população que não conseguiu agendar, pode ir lá (nas balsas) e que vamos atender”, concluiu.