Apagão no sudeste da França atinge festival de Cannes; trânsito e eventos são afetados

Um grande apagão atingiu o sudeste da França neste sábado. O trânsito foi interrompido em partes de Cannes e na cidade vizinha de Antibes. Com isso, os eventos do Festival de Cinema de Cannes foram paralisados brevemente.

Cerca de 160 mil residências no departamento de Alpes-Maritimes ficaram sem energia elétrica após a queda de uma linha de alta tensão na manhã de sábado, informou a operadora da rede elétrica RTE na plataforma X. A queda de energia ocorreu poucas horas após um incêndio em uma subestação elétrica próxima a Cannes, durante a madrugada, que já havia fragilizado a rede.

Os organizadores do Festival de Cannes confirmaram que a interrupção afetou as atividades matinais de sábado e informaram que o Palais des Festivals - principal local do evento na Croisette - passou a operar com uma fonte de energia independente.

"Todos os eventos e exibições programados, incluindo a Cerimônia de Encerramento, ocorrerão conforme o planejado e em condições normais", dizia o comunicado. "Até o momento, a causa do apagão ainda não foi identificada. Os trabalhos de restauração estão em andamento." Ainda assim, o festival informou que as exibições no Cineum, um dos locais satélites do evento, foram suspensas brevemente.

As autoridades informaram que os esforços de restauração continuam e pediram que os moradores tenham cautela ao se deslocar.