Concurso de dança abre festival ‘Os Sons que Vêm do Pará’ com celebração da cultura paraense

A noite desta sexta-feira (23/05) foi marcada pelo ritmo, pela dança e pela valorização da cultura popular na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, em Belém. A 1ª edição do Festival “Os Sons que Vêm do Pará” começou celebrando a musicalidade e os talentos da região, reunindo centenas de pessoas para acompanhar as primeiras atividades do evento. O destaque da programação foi o Concurso de Dança, que promoveu competições abertas, revelando o gingado dos participantes em um verdadeiro espetáculo de diversidade e tradição paraense.

O festival, realizado com apoio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), teve entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. O evento foi comandado pelo cantor Rhenan Sanches, embaixador da música, e teve como embaixador da dança o coreógrafo Rolon Ho, responsável pela direção do concurso que distribuirá R$ 18 mil em prêmios entre as três primeiras colocações.

A competição começou com os batuques do carimbó, ritmo que abriu os trabalhos da noite. Diferentemente das demais categorias, o carimbó foi disputado em grupo, com apresentações coletivas que preencheram o espaço com passos e movimentos característicos. Em seguida, foi a vez do merengue, que apresentou movimentos rápidos aos casais competidores. O brega encerrou a programação do concurso, com performances que abordaram diferentes vertentes do gênero, mostrando a relação dos dançarinos com a música.

Segundo Rolon Ho, a competição foi aberta e inclusiva, permitindo que todos pudessem participar independentemente de experiência. “O figurino não foi critério de julgamento, justamente para dar possibilidade a todos, inclusive aos grupos que não têm condição de pagar inscrição ou produzir roupas específicas”, explicou.

Rolon definiu a noite como uma celebração genuína da identidade paraense. “Está maravilhoso, o puro ‘suco’ do Pará. O caqueado está sendo mostrado aqui. A gente está muito feliz, muito realizado, porque as pessoas abraçaram a ideia e a gente está curtindo a cada momento”, disse.

Ao final das apresentações, o júri técnico selecionou três finalistas em cada categoria. No merengue, foram classificados os casais Rafael Carvalho e Audilena Paixão, Brenda Maranhão e David Silva, e Lickee Ayres e Luanda Branche. No brega, seguem na disputa Rangelltore e Lucas David, Allen e Joãozinho, e Jhonny e Cléo. Já no carimbó, os grupos finalistas são Trilhas da Amazônica, Encantos do Pará e Pará Caboclo.

Para muitos competidores, chegar à final foi a realização de um sonho. O dançarino Lucas David, de 23 anos, que faz dupla com Rangelltore no brega, comemorou emocionado. “Treinamos bastante para estar aqui. Eu e o Rangel somos do grupo Os Potentes do Brega e sempre competimos juntos. A gente nem esperava passar pra final, mas graças a Deus conseguimos. Agora é focar na decisão”, declarou.

Além da competição, o público também acompanhou shows da banda Xeiro Verde, da cantora Suanny Batidão e do DJ Assayag, que agitaram a Aldeia Cabana com sucessos do brega, do tecnomelody e de outras vertentes da música popular paraense.

A programação segue no sábado (24/05), com a segunda noite de shows e com a grande final. O palco do festival receberá Rhenan Sanches e outros artistas convidados, que farão performances especiais com clássicos da música paraense em um espetáculo que será registrado para a gravação de um DVD comemorativo. O encerramento da noite ficará por conta do grupo Vingadores do Brega e do DJ Cayan Ribeiro.