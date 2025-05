Belém recebe festival “Os Sons Que Vêm do Pará” de 19 a 24 de maio

Do Tecnomelody às guitarradas, o Pará transborda cultura com as mais diversas influências, onde ritmos indígenas encontram africanos e latinos em uma mistura vibrante. É tanta diversidade que a arte paraense ganhou um festival para chamar de seu. O festival “Os Sons Que Vêm do Pará” teve seu projeto piloto durante o Círio de Nazaré de 2024 e, agora, chega em maior escala, apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Petrobras.

A Petrobras apoia a cultura brasileira como força transformadora e impulsionadora do desenvolvimento artístico, e o festival, que acontece na Aldeia Amazônica, em Belém, nos dias 23 e 24 de maio, é uma demonstração desse compromisso. A programação inclui shows, gravação de audiovisual, concurso de dança com R$ 18 mil em prêmios, rodas de conversa, exposições e mais. A entrada será gratuita, mediante a entrega de 1kg de alimento para as ações sociais que serão realizadas após o evento.

Os anfitriões Rhenan Sanches e Rolon Ho são os embaixadores e encabeçam a programação, que será toda formada por artistas paraenses.

Evento traz programação com shows, gravação de audiovisual, concurso de dança, rodas de conversa, exposições e muito mais. (Divulgação)

E apesar da primeira edição oficial ser em casa, o objetivo é levar o festival para todos os estados. “Esse é o pontapé inicial de um projeto que quer crescer cada vez mais, para que a classe artística paraense tenha a oportunidade de aparecer em um evento 100% feito para eles, de norte a sul do Brasil”, conta Tayana dos Santos, paraense e uma das diretoras do projeto que saiu de Belém para estudar o setor da cultura no Brasil e fomentar a formação de novas plateias para a música paraense para além do Estado do Pará.

Confira a programação completa:

19 e 20 de maio – Segunda e terça-feira

Roda de conversa sobre música e cultura com os maiores produtores do showbusiness paraense como Manoel Cordeiro, Rosalina Melo, Pedro Queiroz, Pedro Queiroz, Rodrigo Barros, Rullien Polizeli, Aline Moreira e os todos os artistas que estarão no festival, com o objetivo de fomentar o diálogo sobre o futuro desses ritmos para a nova geração de fazedores de cultura paraense. A mediação ficará a cargo dos embaixadores e da Jornalista e apresentadora Mary Tupiassu;

23 de Maio – Sexta-feira

Concurso de dança comandado por Rolon Ho, com R$18 mil em prêmios para os vencedores

Show musical com Xeiro Verde, Suanny Batidão e Dj Assayag.

24 de maio – Sábado

Grande final do concurso de dança e gravação do audiovisual que dá nome ao festival. Além disso, o embaixador Rhenan Sanches sobe ao palco para receber grandes nomes que marcaram a história da música paraense, ao lado de talentos da nova geração. Entre as atrações confirmadas estão: Rolon Ho, Edilson Morenno, Nelsinho Rodrigues, Bruno e trio, Karol Diva, Taty Araújo, A Big Show, Júnior e Neto. A programação será encerrada com a participação dos Vingadores do Brega e Dj Cayan Ribeiro.

O Festival Os Sons Que Vêm do Pará é apresentado pela Petrobras por meio da Lei de Incentivo à Cultura Lei Rouanet. A produção fica a cargo da AT Produções e a realização da Jamboo Produções e Governo Federal através do Ministério da Cultura.

Serviço:

Festival Os Sons Que Vêm do Pará

Quando: de 19 a 24 de maio

Onde: Aldeia Amazônica - Av. Pedro Miranda, S/N - Pedreira, Belém - PA

(As rodas de conversa serão realizadas na Casa de Cultura. Na Avenida Nazaré 319)

Entrada franca