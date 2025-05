Doce Encontro é convidado para a Resenha do Nosso Tom

Após o sucesso das edições da Resenha do Nosso Tom com Xande de Pilares, o grupo paraense prepara mais um evento especial para o público. Desta vez, a label terá como convidado o Doce Encontro. O evento será neste sábado (24), às 18h, no Biruta Kabana (R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha, Belém – PA).

Criado em 2003, em São Paulo, o Doce Encontro é formado por Eder Miguel, Tiago Alexandre, Cauê Bueno e Thiagão. São mais de 20 anos de carreira pautada por grandes hits. Com diversos CDs, EPs e DVDs de destaque, o grupo conta com colaborações de grandes nomes do gênero, como Sorriso Maroto, Mumuzinho e Lucas Morato. Seu repertório inclui sucessos como “Alucinado”, “Sem Razão”, “Segue Sua Vida” e “Lugares Proibidos”.

VEJA MAIS

O trabalho mais recente do grupo é o DVD Doce Encontro Sunset, gravado em setembro de 2024, que traz participações especiais de artistas como Renato da Rocinha e Kamisa 10.

“É a primeira vez do Doce Encontro em Belém. É um grupo com músicas entre as mais ouvidas nas plataformas — são mais de dois milhões de ouvintes mensais. Por isso, tivemos a ideia de convidá-los. Como é um projeto que sempre recebe uma atração, desta vez optamos por trazer o Doce Encontro, que é um grupo que ouvimos bastante e gostamos demais do som”, disse Júlio Cezar Patrício, vocalista do Nosso Tom.

A cada edição, o projeto chega com novidades — e desta vez não será diferente. “A Resenha vem naquele estilo, com mais de 4 horas de show do Nosso Tom. Além disso, pensamos em uma forma de presentear o público, além da boa música, que já é característica da label. Teremos 4 horas de open bar, com a I Love Pagode tocando nesse período. É mais uma edição da Resenha, projeto gerido pelo Nosso Tom desde 2018, mas desta vez levamos o evento para o Biruta Kabana”, pontua o cantor.

Na apresentação, Júlio Cezar enfatiza que o repertório chega cheio de sucessos do grupo, que soma mais de 25 anos de trajetória musical.

Agende-se

Data: sábado, 24

Hora: 18h

Local: Biruta Kabana (R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha, Belém – PA).