Ex-apresentador da Globo retira 20% do pulmão devido a câncer

O jornalista e ex-apresentador da TV Vanguarda, afiliada da Globo, Jonas Almeida, de 45 anos, revelou que foi diagnosticado com câncer no pulmão. Nessa quinta-feira, 22, ele foi submetido a uma cirurgia para retirar 20% do órgão.

Kelly Maria, mulher do jornalista, o acompanhou no hospital e atualizou sobre seu estado de saúde em suas redes sociais . Ela compartilhou em sua conta no Instagram uma foto sorridente ao lado do médico responsável pela cirurgia, o especialista Alexandre de Oliveira, e comemorou: "Acabou! Jojô está bem! Estou indo ficar com ele agora. E esse é o anjo da nossa vida. Doutor Alexandre, obrigada por tudo."

Jonas revelou o diagnóstico ao público um dia antes de sua cirurgia. "É aquela coisa que a gente não quer que aconteça com ninguém, mas acontece. Eu estou com câncer no pulmão, vou tirar. Tiro um pedacinho do pulmão, 20%. Sai ele, junto com uns linfonodos que estão ali que parece que estão infectados", explicou em um vídeo nas redes sociais.

O diagnóstico veio como um choque, principalmente por ser hereditário - tanto o avô quanto uma tia morreram de câncer no pulmão. "Eu nunca fumei! E olha que ironia: sempre tive tanto medo de fazer exames como tomografia por medo de descobrir câncer. Mas dessa vez não teve jeito."

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), anualmente, a doença mata cerca de 28 mil brasileiros e é o tipo de câncer com o maior número de vítimas entre as neoplasias. Cerca de 80% dos casos são associados ao cigarro.

Jonas confessou ter ficado abalado nos primeiros dias após o diagnóstico. "No começo, eu vi que é cinco anos em média que você vive com câncer. É o câncer que mais mata no mundo. Eu começava a fazer contas e pensava assim: 'minha filha vai ter 11 anos, e a festa de 15 anos dela?' Passei por esse estágio, sabe?"

Apesar do susto inicial, o apresentador manteve o bom humor e demonstrou otimismo com o tratamento. "Hoje eu estou muito bem mesmo. Eu não vejo a hora de entrar em campo, sabe? Botar a chuteira e entrar, eu quero essa cirurgia logo. Vamos tirar o 'Tibério'. Tem até nome: é o Tibério. É pressa para tirar, começar o tratamento e eu sei que vai dar tudo certo."

A mulher de Jonas também se manifestou nas redes sociais, demonstrando amor e apoio ao marido. "Se precisar, eu divido meu pulmão com você, o meu ar Tudo que precisar!", escreveu.

Em outro trecho, Kelly reforçou a fé no processo: "Conversei com Deus e com o seu pulmão Tive a certeza que tudo já deu certo! Que vamos sair dessa mais fortes que nunca! Que a sua cura é certa."