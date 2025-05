Cena Bis: Xande de Pilares e Nosso Tom fazem noite inesquecível de samba em Belém

Em uma noite marcada por celebração, homenagens e muita música, o show Resenha do Nosso Tom transformou a Assembleia Paraense, no bairro do Marco, em um reduto do samba na última quarta-feira (30).

O grupo paraense Nosso Tom recebeu o sambista Xande de Pilares, que retornou a Belém com um show carregado de afeto, sucessos e reverência à história do gênero.

Logo no início da apresentação, Xande emocionou o público ao recordar sua primeira passagem por Belém, quando se apresentou no tradicional African Bar, casa noturna que foi símbolo da cena cultural da cidade nas décadas de 1990 e 2000.

Com carisma de sobra e domínio de palco, Xande levou o público a cantar em coro grandes sucessos da carreira solo e da época do grupo Revelação, como Tá Escrito, Deixa Acontecer e Clareou. Em um dos momentos mais comoventes do show, ele prestou homenagem a dois ícones do samba: Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, falecido em 2023, e o mestre Arlindo Cruz, com quem dividiu muitos palcos e composições.

A apresentação contou ainda com momentos especiais ao lado de Júlio Cézar, do grupo Nosso Tom, e da cantora paraense Juliana Sinimbú, que dividiram o palco com Xande.

E o próximo rolê do Cena Bis já tem data marcada: nesta sexta-feira (09), Belém recebe dois grandes nomes da música brasileira. Geraldo Azevedo se apresenta na Assembleia Paraense, em mais uma noite de charme e poesia, enquanto José Augusto promete embalar o público no Ginásio Mangueirinho com seus sucessos românticos. Uma dobradinha imperdível para quem vive a cena cultural da cidade.