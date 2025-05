Cena Bis: público lota o Mangueirão para show da turnê de Jorge & Mateus

O cantor Jorge, da dupla Jorge & Mateus, emocionou o público ao subir ao palco do Estádio do Mangueirão, em Belém, na noite da última sexta-feira (25), durante a turnê de 20 anos da dupla. Mateus não pôde participar do show, pois passou por uma cirurgia no joelho no dia anterior, o que o impossibilitou de estar presente. Sozinho no palco, Jorge entoou os maiores sucessos da carreira, interagiu com os fãs, recebeu presentes e até apresentouou um fã com seu casaco. O estádio ficou totalmente lotado, inclusive nas arquibancadas, em um espetáculo que também marcou a despedida da dupla dos palcos por tempo indeterminado.

O cantor Pedro Libe abriu uma noite de apresentações em Belém. Em seguida, foi a vez da cantora Manu Bahtidão agitar o público. A artista celebrou seu retorno aos palcos na capital paraense após quase um ano, participando do show especial da dupla. Manu Bahtidão agradeceu o convite e distribuiu presentes para o público, como sua camisa e uma garrafa de gin. Dona de sucessos como “Daqui Pra Sempre” e “Torre Eiffel”, a cantora anunciou durante sua apresentação que estará de volta ao Mangueirão no dia 12 de junho, na segunda edição do Parárraiá. O São João da Amazônia acontecerá de 12 a 15 de junho, no estacionamento do estádio. A programação oficial do evento deverá ser anunciada no dia 5 de maio.

Além de Manu Bahtidão e Pedro Libe, também se apresentaram na noite a dupla Victor & Leo, que subiu ao palco depois de Jorge & Mateus e encerrou a turnê, completando a festa para o público paraense. Entre os fãs presentes no show estavam a influenciada Rayana Corrêa, o comunicador Heber Gueiros, o jogador Rossi Silva, o atacante do Paysandu, entre outras personalidades paraenses.

CENA BIS - SHOW JORGE & MATEUS Crédito: Thiago Gomes / O Liberal Crédito: Thiago Gomes / O Liberal Crédito: Thiago Gomes / O Liberal Crédito: Thiago Gomes / O Liberal Crédito: Thiago Gomes / O Liberal Crédito: Thiago Gomes / O Liberal Crédito: Thiago Gomes / O Liberal Crédito: Thiago Gomes / O Liberal Crédito: Thiago Gomes / O Liberal Crédito: Thiago Gomes / O Liberal Crédito: Thiago Gomes / O Liberal Crédito: Thiago Gomes / O Liberal Crédito: Thiago Gomes / O Liberal Crédito: Thiago Gomes / O Liberal Crédito: Thiago Gomes / O Liberal

