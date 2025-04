Cena Bis: Fãs paraenses marcam presença em show de Belo e Pablo em Belém

A mistura do romantismo do pagode com o sofrimento do arrocha marcou a noite da última sexta-feira (11), em Belém. Realizado no estacionamento do Mangueirão, o show reuniu dois grandes nomes da música brasileira: Belo e Pablo. O cantor Belo trouxe para a capital paraense a sua turnê Belo In Concert, em celebração aos 30 anos de carreira e aos seus 50 anos de idade. Antes dele subir ao palco, o público foi aquecido pelo “rei da sofrência”, Pablo, que emocionou os presentes com seus maiores sucessos.

Belo encantou a plateia com um repertório recheado de hits, incluindo “Tua Boca”, “Perfume” e “Eternamente”. Já Pablo levou os fãs ao coro com músicas como “Porque Homem Não Chora” e “Vingança do Amor”, em um verdadeiro desfile de sofrência e emoção. Entre milhares de fãs que lotaram o espaço, nomes da sociedade paraense marcaram presença. Empresários, influenciadores e artistas locais, como o músico Maurinho, da banda Nosso Tom, curtiram a noite ao som das vozes marcantes dos dois artistas.

A próxima pedida de rolê da coluna Cena Bis, que já está deixando o público ansioso, é o show da dupla Jorge & Mateus, marcado para o dia 25 de abril, no Estádio do Mangueirão. A apresentação faz parte da turnê que celebra os 20 anos de carreira da dupla e será a última antes de uma pausa na agenda de shows. Promessa de mais uma noite inesquecível!