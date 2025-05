Looks monocromáticos: dá para ser elegante usando uma só cor?

No remake da novela Vale Tudo, exibida originalmente em 1988, a personagem Aldeide, secretária de Marco Aurélio, foi constantemente alvo de comentários ácidos por parte do patrão. Qual a razão da implicância? Os looks monocromáticos da funcionária, que ousava desfilar pelo escritório em conjuntos inteiramente cor-de-rosa, roxos ou verdes.

Mas, afinal, dá para ser elegante e usar looks monocromáticos em ambientes coorporativos? Para responder essa dúvida, OLiberal.com conversou com uma especialista em moda para falar mais sobre o assunto.

A força do tom único

A personagem Aldeíde, de 'Vale Tudo', é conhecida por usar looks monocromáticos (TV Globo)

A proposta de usar uma única cor da cabeça aos pés transmite coesão visual e elegância. Mais do que isso: transmite confiança. O visual monocromático atua como uma ferramenta de alongamento da silhueta, além de criar uma imagem limpa e coesa. Para Camila Nogueira, design de moda, o uso do monocromático pode ser tão impactante quanto um visual com contrastes de cores.

"O look todo de uma só cor pode ser muito marcante e ele mostra que a pessoa pensou no que está vestindo. É chique, é limpo e chama a atenção de um jeito mais elegante, sabe? E dá pra brincar com tecidos e formas diferentes pra deixar tudo mais interessante também", afirmou.

Além disso, os looks utilizados pela personagem Aldeide tambem são alvos de análise como no vídeo a seguir:

Coesão e Estratégia de Marca Pessoal

Adotar o monocromático no contexto profissional também pode funcionar como uma extensão da estratégia de marca pessoal. Além disso, o visual monocromático permite que o foco se mantenha na mensagem transmitida e não no excesso de informação visual.

Tons neutros são os mais comuns em looks monocromáticos (Denise Gerassi)

Mas é necessário ter atenção no ambiente de trabalho e nas cores que podem ser usadas. Camila Nogueira destaca agumas delas.

"Para ir no seguro e elegante é o bege, o branco, cinza e o azul marinho, que funcionam super bem. Aí se quiser sair do básico e ainda assim ficar arrumada, dá pra postar num tom como vinho, verde, militar ou até o marrom mais escuro que são um pouquinho diferentes, mas ainda assim faz a sua seriedade e deixa o look elegante. Pode sim parecer muito mais elegante e passar segurança, mas tudo depende de como a pessoa se monta", explicou.

Como montar um look monocromático?

Tecnicamente, um look monocromático bem executado envolve mais do que repetir a mesma cor: é necessário trabalhar texturas, caimentos e proporções.

A sobreposição de tecidos diferentes (como alfaiataria com malha ou linho com couro) adiciona profundidade e sofisticação à composição, impedindo que o visual pareça plano ou simplista.

"É só saber a medida. Dá para usar uma peça diferente, tipo um blazer mais moderno, com corte diferente e um sapato marcante, mas mantendo o resto discreto. Não precisa usar brilho, estampa ou coisa curta. Usar bem na medida certa mesmo, com peças que tenham bom acabamento, já é um começo", exemplificou Camila.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.