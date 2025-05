Você sabe o que é moda upycling? Designer de moda paraense explica o termo

À medida que a indústria da moda enfrenta o impacto ambiental do fast fashion, consumidores e designers estão voltando sua atenção para alternativas mais sustentáveis. Uma dessas abordagens inovadoras e ecologicamente corretas que vem ganhando popularidade é o upcycling, especialmente na Amazônia, com a valorização da cultura loca. Conheça mais sobre o que é essa vertent da moda.

O que é a moda upcycling?

Upcycling, ou “reutilização criativa”, é o processo de transformar materiais ou peças descartadas em novos produtos com maior valor agregado. Na moda, isso significa reaproveitar roupas antigas, tecidos excedentes ou até sobras industriais para criar novas peças, únicas e personalizadas. É isso que explica Jomaique Melo, designer de moda e figurinista:

"É um método de reaproveitamento que não usa produtos químicos. Você mantém a matéria prima da roupa fazendo ela se transformar em outra coisa. Você transforma aquela calça jeans talvez numa saia, um top e sabe que aquilo era uma calça jeans, que transformou em outra coisa, mas ainda assim continua sendo jeans, diferente da reciclagem. A reciclagem passa por processos químicos para que aquilo se transforme em outra coisa."

Tendência vem crescendo por promover consumo consciente e sustentabilidade (Freepik)

Diferente do "downcycling" (reciclagem que resulta em produtos de menor valor ou qualidade), o upcycling eleva o potencial do item original, dando nova vida e significado àquilo que seria descartado.

Agregação de valor e sustentabilidade

A estética do upcycling é muitas vezes ousada e maximalista ao misturar cores, formas e texturas em peças exclusivas que fogem do padrão da moda em massa. Além do apelo visual, o upcycling propõe um consumo mais consciente de economia criativa, promovendo a preservação do meio ambiente e movimentando a cultura local.

Bolsa foi confeccionada a partir de sobras de outras criações. (Acervo Pessoal do Estilista)

Ao reduzir o desperdício e reaproveitar recursos já existentes, o upcycling diminui a necessidade de produção de novas matérias-primas e é uma fonte de renda para quem o faz, como ressalta Jomaique.

"O upcycling está ligado com a economia criativa por transformar resíduos, a matéria, em outros produtos e isso agrega valor. Então, nós que trabalhamos com moda Upcycling, usamos produtos que seriam descartados, agregando valor e transformando essa matéria em um novo produto", explica. "Isso gera um desejo de consumo ao perceber que o produto passou a ter uma nova vida."

"É muito importante sempre frisar que era um descarte e que, a partir da nossa mão de obra, passou a ser um produto de moda", diz.

Peça de roupa com utilização do couro de pirarucu e totalmente upcycling. (Acervo Pessoal do Estilista)

Futuro sustentável

A moda upcycling mostra que é possível inovar com responsabilidade. Mais do que uma técnica, ela representa uma mudança de mentalidade: valorizar o que já existe, repensar o consumo e enxergar o potencial criativo onde muitos veem apenas descarte. Com o crescimento da conscientização ambiental e o desejo por autenticidade, o Upcycling se posiciona como um caminho promissor para um futuro mais ético, criativo e sustentável na moda.

