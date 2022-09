Moda paraense: estilista desponta com produtos regionais

Quando falamos em moda paraense, vem logo em mente André Lima e Lino Villaventura. Os dois tem uma carreira consolidada e vestem dezenas de celebridades. André Lima, inclusive, está em Belém e está semana lançou sua nova coleção.

Agora é a vez de Marco Normando brilhar. Dono da marca Normando, ele assinou recente o designer de uma marca de sapatos nacional, além de vestir Jade Picon para a capa de uma revista.

A estilista Ludimila Heringer é outra profissional que tem brilhado pelo Brasil, de olho nas oportunidades que a Amazônia entrega, ela absorve tudo para o seu trabalho. “A minha carreira como marca começou depois que fiz um workshop e direção criativa com André Lima, em 2018. Na época eu era artesã, só fazia crochê”, relembra.

Veja looks de Ludimila Heringer Estudio Tereza e Aryanne Junior Cohen Yan Coimbra Yan Coimbra Alan Pantoja Duda Santana Duda Santana

Depois disso ela produziu uma coleção e ai nasceu a marca de Ludimila. No ano passado, a paraense produziu uma coleção colaborativa para o São Paulo Fashion Week. “Fui selecionada para participar dos projetos do SPFW. Como estava na pandemia, a gente recebeu uma mentoria durante três meses. Foram 49 projetos do Brasil todo, na verdade a gente fez um projeto colaborativo, a distância criando peças e buscando execução delas junto com outros artesãos. Por exemplo fiz parcerias com artesão do Rio Grande do Sul, Paraíba, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo, foram vários produtos que nós desenvolvemos”, explicou.

Mesmo com uma carreira recente, Ludimila já assinou peças que ganharam destaque nacionalmente. “Ano passado fiz o a roupa da Fafá de Belém do Círio, mas também durante as várias aparições dela durante o período. As peças eram de uma coleção que eu fiz com o André Lima, de crochê e outras roupas de estamparia botânica, que fiz com urucum, pariri e kaftan”, relembra.

No ‘The Voice+’, estilista Ludimila Heringer também assinou a roupa de Fafá de Belém. “Foi a primeira peça que teci sob a direção do André Lima. Ficou bem legal nela e Fafá deu prioridade só pra marcas paraenses. Vesti ela com esse look de crochê com franjas de ráfia e outras artesãs fizeram os braceletes, os anéis e os brincos com madeira reaproveitada, pessoas também que fazem parte lá do Polo Joalheiro”, explicou.

Este ano, a estilista lançou a ‘Coleção Amazona’ que é uma homenagem as mulheres, com mix de urucum e pariri. “Estou dedicada em pesquisas sobre os tingimentos e executando com andiroba, copaíba e a castanha do Pará, explicou”.