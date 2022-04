Como usar calça pantalona: modelo está em alta após surgir em 1909; confira

A calça pantalona voltou com tudo. Com pegadas popular, ela vai do casual ao formal, transitando em vários ambientes e para diversas ocasiões. A pantalona surgiu em 1909, mas como as mulheres não usavam calça na época, elas foram se popularizar apenas na década de 30.

Os tecidos usados para a confecção das peças são destaque também, já que a pantalona está sendo usada no jeans, malha, alfaiataria, entre outros. Esse tipo de calça dá modernidade, mas pode deixar o look mais clássico também.

Karina Farias, consultora de imagem, investe bastante nas peças, tanto para uso pessoal quanto de suas clientes. “A calça pantalona sem dúvida é um clássico do guarda-roupa feminino e masculino. Modelagem versátil, democrática e que permite elaborar diversos visuais, podendo ir do estilo clássico ao esportivo, do trabalho ao lazer”, adiantou.

“A pantalona possui um design evasê, com cintura alta e marcada, promovendo um maior conforto para quem usa, além de criar visualmente uma sensação de silhueta mais alongada, valorizando a parte de baixo do corpo”, acrescentou Karina.

A oportunidade de usar uma única peça de forma versátil e em várias ocasiões, deixa a pantalona como um coringa para muitas pessoas.

“Podemos encontrar a calça em diferentes tecidos: malha, jeans, linho, seda, cetim, algodão. Podendo ser lisa, colorida, estampada, listrada ou texturizada. A escolha vai depender do seu estilo pessoal”, explicou a consultora.

“Para um visual mais casual despojado, calça pantalona jeans. Look all jeans com tênis, é uma ótima pedida para quem procura conforto acima de tudo. Calça pantalona em tecido como viscose, tricoline, linho, é ideal para um visual mais formal, podendo somar com camisaria e salto alto ou médio. A calça pantalona possui uma incrível versatilidade de vestir vários corpos e estilos, uma peça que é sem dúvida sinónimo de sofisticação e elegância”, orientou Karina.

A empreendedora Jéssica Barata é daquelas que sempre tem uma pantalona para usar. Em diversos momento, ela investe na peça, mas variando as composições e acessórios. “Eu Amoooo! A pantalona é uma peça certeira para esbanjar elegância e sofisticação. Ela tem sua versatilidade, dá pra montar looks com tênis ou com salto. Gosto de usar para um jantar mais chique quanto para ir ao cinema”, contou a jovem.