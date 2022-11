Copa do Mundo: estética verde e amarelo ganha a web e influencers colocam o ‘brazilcore’ para jogo

Essa semana o “brazilcore” está mais em alta que nunca. No Instagram a hashtag já possui, literalmente, milhares de marcações. Porém, para os próximos dias a tendência estará com tudo, tanto na web quanto nas ruas.

Essa estética que coloca em destaque o verde e o amarelo, que são as cores predominantes da bandeira do Brasil, está no mundo inteiro. As blogueiras de vários países já se atualizaram nesse duo de cores, muitas delas usam a bandeira do Brasil, outras apostam só no verde e amarelo.

Como a Copa do Mundo já começou e a seleção brasileira estreia em alguns dias, muitas pessoas já se preparam para colocar o look “para jogo”. Como a palavra ‘core’ é ‘essência’, é possível captar alguns símbolos nacionais e colocá-los em roupas e acessórios.

“O bom do nosso ateliê é que conseguimos adaptar a tendência para qualquer estilo. Ou seja, já costuramos aqui looks sociais, mais despojados e até praianos. Agora, a mulherada se entregou ao #brazilcore”, disse a estilista Simone Abtibol.

A tendência é vista nos croppeds, camisetas, biquínis, chinelas, saias, shorts, entre outros. Separamos algumas opções.