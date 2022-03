Bruna Marquezine usa transparência em desfile na França e posa ao lado de "Tóquio"

Bruna Marquezine entregou muito estilo e beleza no desfile de Yves Saint Laurent, em Paris, na França. A atriz atraiu todos os holofotes, na noite desta terça-feira, 1º, com um look cheio de transparência. Ao usar all black, ela investiu apenas em uma carteira vermelha em verniz. Os acessórios eram dourados.

VEJA MAIS

Na parte de cima da roupa, ela deixou os seios à mostra ao optar por uma blusa transparente.

Os cliques não contemplaram apenas a beleza de Bruna, mas o encontro entre ela e a atriz Ursula Corberó, conhecida por interpretar Tóquio, em "La Casa de Papel", da Netflix.

Veja como foi o encontro: