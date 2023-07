It Girl paraense Jordanna Maia comemora aniversário em Semana de Alta-Costura, em Paris

A It Girl paraense Jordanna Maia comemorou o seu aniversário, na Semana de Alta-Costura, que acontece em Paris, na França, e que contempla o calendário de outono/inverno 2023/24. Na última quinta-feira, 06, fez 22 anos e brindou essa realização pessoal e profissional na cidade parisiense.

A fashionista conquistou seu lugar como referência no mundo da moda nacional e internacional, por isso marcou presença na semana mais badalada de Paris posando com looks de grifes mundiais, inclusive ela esteve nos maiores desfiles da Semana de Alta-Costura.

Jordanna também foi presença confirmada em eventos importantes do calendário da moda ao lado de celebridades brasileiras, como: Gkay, Silvia Braz, Alessandra Ambrosio e Camila Coelho.

Durante sua estadia em Paris, ela compartilhou momentos exclusivos e bastidores dos desfiles em suas redes sociais, deixando seus seguidores ainda mais próximos das tendências e novidades apresentadas.

"Essas últimas semanas têm sido muito especiais! É a minha primeira semana de Couture e aproveitei para comemorar meu aniversário em Paris. Reservamos um restaurante super parisiense, nada muito planejado. Meus amigos que sugeriram e organizaram para mim (risos), foi mais uma surpresa, foi maravilhoso. Muito feliz com tudo que venho conquistando, a moda me proporcionou tudo, me conectar com pessoas do mundo inteiro, viagens, autoconhecimento, autoestima. A moda pode te abrir muitas portas quando se tem paixão envolvida”, contou a It Girl.

A paraense comemorou seu aniversário com uma reunião de amigos franceses e brasileiros, no restaurante Le Boeuf sur le Toit. Mas antes disso, ela foi surpreendida pela sua equipe com um ‘bolo de croissant’. Com velas em cima da iguaria parisiense, ela cantou seus primeiros parabéns do dia.

O look escolhido para o jantar foi da Givenchy. “O pessoal me mandou um vestido super especial da passarela, que eu vou usar hoje. Estou muito animada”, disse mostrando a peça.

O vestido preto saiu das passarelas diretamente para Jordanna.