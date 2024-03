Modelo paraense Maria Carolina estreia temporada internacional na Índia

Dentro do mundo da moda desde 2020, a modelo paraense Maria Carolina, de 23 anos, se prepara para fazer a primeira temporada fora do Brasil. Durante cinco meses, a jovem ficará na Índia trabalhando para diversas marcas do mundo todo e realizando campanhas fotográficas. Além disso, durante o período a trabalho na Ásia, ela poderá participar de filmes, programas de televisão e desfiles.

A temporada internacional, que inicialmente será na Índia, pode se estender por mais de cinco meses. Segundo a modelo paraense, que também estuda Nutrição, outros países já estão em seu radar. Em entrevista ao O Liberal, Maria Carolina revelou que sente muito orgulho da trajetória e raízes nortistas, pretendendo levar o Norte consigo por onde passar.

"Eu quero levar o Norte e, principalmente, o Pará para cada canto que eu for, mostrando nossa força e o que temos de mais bonito que é a nossa cultura. Hoje sinto muito orgulho de tudo o que já vivi, pois já fotografei para diversas marcas nacionais e também participei dos desfiles de moda dos principais shoppings de Belém, mas ainda almejo grandes conquistas profissionais", comemora.

Carolina começou a trabalhar no meio há quatro anos e ficou conhecida após lançar o quadro "Fotosfero Em Casa" no Instagram, em parceria com o empresário Lucas, no qual dava dicas de fotos dentro de casa. A repercussão foi grande e imediata. Carolina começou a ganhar seguidores na rede social e decidiu que iria mergulhar na carreira de modelo.

"[O quadro] repercutiu bastante e despertou o interesse em me aprofundar mais na carreira de modelo. Então comecei a estudar sobre o mercado, perfis de modelo e sempre busquei colocar em prática tudo aquilo que eu estudava. Eu comecei a trabalhar como modelo, de fato, em 2021, logo que me tornei 'Miss Pará'. No início foi bem desafiador, porque era algo novo para mim, mas nunca deixei de estudar e me aperfeiçoar nessa área."

A experiência nas passarelas fez com que a paraense se descobrisse uma pessoa mais comunicativa, auxiliando no fortalecimento da sua autoconfiança. Carolina se tornou "Miss Pará" e representou o estado do Pará no "Miss Brasil Mundo".

"Eu conquistei o 6º lugar, fui eleita a Miss destaque Região Norte e ganhei a etapa "melhor traje Típico", além de ser destaque em todas as provas dos concursos. O mundo miss trouxe diversas oportunidades para minha vida e me preparou para o que estou vivendo hoje também."

Sonhos e planos para o futuro

Para este ano, a modelo quer vivenciar as mais variadas experiências na carreira profissional, como explorar novos lugares e conhecer novas culturas. Entre os sonhos está a vontade de fotografar para grandes marcas nacionais e internacionais, fazer parte das principais semanas de moda em Milão, Paris, Londres e Nova York, e desfilar no Rainha das Rainhas.

"É um concurso que admiro bastante, amo assistir e acompanho há muito tempo. Eu e minha família somos muito ligadas ao carnaval e tenho esse sonho de me tornar a rainha das rainhas. Seria a realização de um sonho participar de um concurso tão importante para o nosso estado. Quem sabe logo vocês vão me ver nos palcos desse concurso que me enche os olhos", almeja Carolina.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)