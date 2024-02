BBB 24: Qual a profissão de Fernanda? Confira a trajetória da sister antes do reality

Fernanda Bande, do BBB 24, trabalhou como modelo e confeiteira antes de entrar no reality show. Na espera do sonho de entrar na casa e concorrer ao prêmio de R$1,5 milhão, a niteroiense escolheu a decoração de bolos para distrair a cabeça e, depois, investiu na carreira, abrindo seu próprio negócio em 2020.

Segundo ela, a nova profissão iniciou no começo de uma depressão. "Eu já tinha meu filho Marcelo, que tem um leve grau de autismo e tem suas peculiaridades. Mas levei minha vida profissional adiante mesmo assim. Fui me aprofundando e ganhando mais conhecimento e, nesse meio tempo, eu engravidei novamente da Laura, então foi aí que a 'correria' começou de verdade", relatou em uma propaganda para marca de bolos.

Em meio a pandemia, a sister contou com a ajuda do filho na confecção de biscoitos decorados, mas ficou desnorteada e se viu dividida entre o aumento dos pedidos e as necessidades da criança.

“Ficava um pouco frustrada, porque meu filho tinha suas necessidades, isso me deixou preocupada, inclusive comecei a ser mais rígida, coloquei regras e o estimulei para que fizesse outras funções enquanto eu trabalhava", explicou. Além disso, Fernanda atua como modelo para catálogo de roupas e lingerie. Confira!

BBB 24

Ainda na disputa do BBB 24, a confeiteira protagonizou vários barracos no reality show, teve uma liderança e fugiu do nono paredão, em uma berlinda com Matteus e Deniziane, eliminada com 52,02% de votos do público.

Nas redes sociais, a sister possui cerca de 550 mil seguidores e é adorada pelo público, que a denomina de “loba” no jogo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)