BBB 24: Fernanda ganha o apelido de 'loba' na internet; entenda o significado

A participante Fernanda do BBB 24 vem se destacando no programa por sua personalidade forte e, apesar de sua participação controvérsia, ela ganhou o apelido de "Loba" nas redes sociais. A gíria se popularizou na internet para adjetivar mulheres que não se intimidam em confrontar e se posicionam com firmeza.

O apelido "Loba" surgiu após sua briga com Alane na academia, e o assunto voltou à tona durante um "Sincerão", onde a confeiteira expressou suas opiniões de forma direta. Além da paraense, Fernanda teve atritos com Beatriz e usou a dinâmica de segunda-feira para esclarecer suas desavenças.

Os discursos e argumentos usados por Fernanda mesclaram afrontas pessoais com explicações sobre as brigas e serviram para consolidar ainda mais a imagem de "loba" da sister na internet, principalmente no X, antigo Twitter.

Mudança de emoji

Na última quinta-feira (22), a equipe das redes sociais de Fernanda resolveram mudar o emoji oficial da sister. Cada participante, antes de entrar, escolhe um emoji para representar sua torcida nas redes sociais e a confeiteira escolheu um tigre.

Após a repercussão do apelido "loba", a equipe mudou oficialmente seu emoji para um lobo para representar a "alcateia", como são chamados os fãs de Fernanda.

A participante tem sido amada e odiada na internet por suas atitudes, mas vem conquistando cada vez mais admiradores nas redes sociais, que comemoraram sua permanência no último Paredão, marcado como o maior da temporada até agora.

Origem do apelido

A gíria "Loba" se popularizou nas redes sociais como forma de adjetivar mulheres que não têm medo de se posicionar, que são corajosas e destemidas. A expressão surgiu em referência à música "A Loba", de Alcione.

A canção fala de uma mulher "doce e dengosa", mas que "debaixo da pele de gata" esconde "uma loba". "Mas saiba que eu não sou boba. Debaixo da pele de gata eu escondo uma loba", diz o samba de 1997.

Para os fãs, assim como a loba da música de Alcione, Fernanda é uma mulher multifacetada e destacam sua autenticidade e sinceridade apresentada no reality.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)