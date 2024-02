BBB 24: Fernanda desabafa sobre aliados: 'Não concordo com metade das coisas que eles falam'

Na manhã desta sexta-feira (16), no Quarto da Líder, Fernanda conversou com Raquele, Michel e Giovanna. A confeiteira afirmou estar muito estressada e disse achar que seu jeito mais fechado parece não ser compreendido.

A sister fez um desabafo sobre as diferenças entre ela, Pitel e Rodriguinho: "Parece que às vezes eu estou um pouco deslocada deles. Também não concordo com metade das coisas que eles falam. Eu fiquei muito mal na semana passada, fiquei mais reclusa. Parecia que eu era a idiota da edição pelo olhar deles".

Fernanda continuou a explicação: "Não estou dizendo da casa. Mas tipo as pessoas que estão comigo estavam me julgando e de um jeito não legal. E parece que a régua é do Rodrigo em vários momentos. Parece que o que ele fala é o certo, e aí eu faço tudo errado".

A carioca afirmou que o pagodeiro se afastou dela por discordar, mas, depois, se reaproximou novamente. A sister, então, dispara:

"Parece que a gente tem que fazer mais ou menos a forma dele. Mesmo sabendo que não é isso, mas parece que a gente está desapontando ele. E a Pitel ali, agarradíssima".

No entanto, a carioca declarou: "Aí sempre parece que, por eu não me sentir errada, que eu sou a errada em algumas situações".