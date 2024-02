BBB24: Eliminação de Deniziane bate recorde de votos em Paredão na temporada

Deniziane foi eliminada do BBB 24 no Paredão com a maior quantidade de votos da temporada. Logo no início do programa ao vivo, Tadeu Schmidt anunciou que a votação para eliminar já havia batido o recorde de votos, com mais de 64 milhões de votos até então. Ao todo, foram contabilizados 97.266.884 votos.

"Como aqui não trabalhamos com fraudes, ninguém joga sujo, eu já vou logo avisando porque eu sou boca de sacola mesmo! O programa de hoje já começa com recorde de votação da temporada, recorde do novo sistema de votação com voto da torcida e voto único. Neste momento, o Paredão formado por Ane, Nanda e Matteus já somou mais de 64 milhões de votos", contou Tadeu.

Este foi o terceiro Paredão do BBB 24 com voto para sair. Antes de Deniziane, o paraense Marcus Vinicius foi o oitavo eliminado da edição, em uma disputa que somou mais de 35 milhões de votos. Na berlinda anterior, Juninho deixou a casa mais vigiada do país pela votação que contabilizou quase 42 milhões de votos.