BBB24: Yasmin e Wanessa brigam por troca de ovos com Davi na xepa

Na manhã desta quarta-feira (21), MC Bin Laden e Lucas Henrique chamam Yasmin Brunet para comentar a quantidade de ovos que Davi tem na xepa. Ao saber que Wanessa Camargo trocou alimentos com o motorista de aplicativo, a modelo, então, foi questionar a cantora.

Ao conversarem sobre a distribuição de comida, Yasmin diz: "Tadinho, já tiraram três". "Mas tem 15, vai sobrar", respondeu o funkeiro. Yasmin questiona, chocada: "Ele tem 15 ovos? Como ele tem 15 ovos?". “A Wanessa deu tudo para ele", conta Rodriguinho. "E não me deu?", reclama Yasmin.

A modelo vai procurar a cantora na área externa da casa e reclamou: "Wanessa, por que você deu 15 ovos para Davi? Nem me perguntou se eu queria". "Ele me deu os miojos dele, todas as laranjas e bananas em troca dos meus ovos", explica a artista. "Eu teria te dado também, você nem me perguntou. Quando eu te dou miojo você me dá 2 ovos só", rebate Yasmin.

Wanessa explicou que foram seis ovos e não 15. "Seus aliados primeiro. Vacilão, nem sabia disso", rebateu Yasmin. E a cantora respondeu: "Oferta e procura".

Yasmin continuou reclamando: "Da próxima vez me pergunta primeiro. Quando é assim você dá prioridade para mim. Eu também quero ovo". “Ele me ofereceu todas as bananas e laranjas", explica a Wanessa, que diz que da próxima vez vai negociar com todos. "Não, da próxima vez [você diz]: 'Yasmin, o que você quer?' Você não joga comigo, não?", finaliza a sister.