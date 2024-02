BBB 24: Deniziane é a 9ª eliminada com 52,02% dos votos

O Paredão desta terça-feira (20) foi concluído com a eliminação de Deniziane, que saiu do Big Brother Brasil 24 com 52,02% dos votos. Ela enfrentou a berlinda com Matteus e Fernanda, que seguem na disputa.

Fernanda foi a segunda mais votada do Paredão, com 47,16% dos votos. Já Matteus, nem chegou perto de ser eliminado e recebeu apenas 0,82% dos votos.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt falou sobre o que deixa os participantes mais fortes ou mais fracos no BBB. Ele mencionou o fato de todos serem estreantes no Paredão, e questionou se a união de dois aliados (Matteus e Deniziane) poderia influenciar na eliminação de Fernanda.

“Quem chega mais forte para esse paredão, aliás como vocês sabem quem é forte? A opinião aí de dentro pode ser o contrário da opinião aqui de fora. O que você vê como qualidade, aqui estão vendo como motivo para te eliminar”, disse o apresentador.

Ao final do discurso, Tadeu afirmou que a pessoa eliminada era batalhadora e que veio em busca do que era melhor para sua família. O apresentador citou uma música do Djavan, o que deu a entender que Fernanda seria a eliminada, no entanto, ele surpreendeu os brothers informando que Deniziane estava fora do jogo.

Com a 9ª eliminação, agora só restam 16 participantes no BBB 24