BBB 24: Rodriguinho desabafa após ter carta destruída por Raquele: ‘Alguém que jogava comigo’

Rodriguinho ficou decepcionado ao ter a carta da esposa destruída por Raquele no Sincerão da segunda-feira (19), no BBB24. No raio-x desta manhã, o cantor falou sobre a atitude da sister e deixou claro que não sabe mais por quanto tempo aguentará o confinamento.

No confessionário, o cantor de pagode citou seu desconforto com a dinâmica do programa, realizada entre anjo, líder e emparedados. Rodriguinho reconheceu saber que o documento poderia ser destruído, mas se desapontou ao ver que foi Raquele a responsável por isso.

"A dinâmica de ontem, para mim, não foi legal. Eu queria ver a carta da minha esposa, o que ela escreveu. Não esperava só que ela [a carta] fosse ser destruída por alguém que jogava comigo”, disse.

Em seguida, o integrante do camarote, que já havia falado aos amigos sobre a vontade de desistir do programa, declarou novamente não saber até quando seguirá na disputa pelo prêmio.

"Achei uma estratégia muito falha, e isso vai fazer com que eu não jogue mais com essa pessoa, nem com o grupo dela. Eu realmente não sei por quanto tempo mais eu aguento isso, e vamos ver o que vai acontecer daqui para a frente", desabafou.