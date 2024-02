BBB 24: Após 'pacto' de sisters, Rodriguinho ganha 7 plantas no Queridômetro

Na manhã desta quinta (15), Rodriguinho levou sete plantas dos seus colegas de confinamento. Foram eles: Beatriz, Fernanda, Giovanna, Leidy Elin, Lucas Henrique, Pitel e Raquele. Além do pagodeiro, Giovanna recebeu 5 emojis de planta, de Alane, Beatriz, Deniziane, Leidy Elin e Lucas Henrique. Confira o momento que Rodriguinho verifica o Queridômetro:

Momentos antes do Raio-X desta manhã terminar, Pitel correu ao encontro de Raquele e cochichou no ouvido da doceira: "Lembra da planta do Rodriguinho". A mineira concordou e, logo em seguida, entrou no Confessionário para avaliar os demais moradores da casa mais vigiada do Brasil.