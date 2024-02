BBB 24: O que rolou na madrugada desta quarta-feira (14/02)? Favoritismo, vilã e 'caça plantas'

A eliminação de Marcus Vinicius no BBB 24 mexeu com os participantes do reality na madrugada desta quarta-feira (14). Davi e Isabelle, que se salvaram do Paredão, pularam juntos na piscina para comemorar a vitória. Mas Fernanda, visivelmente irritada, não quis ver nenhuma comemoração do baiano.

Raquele se questionou se a saída de Marcus teria sido motivada pela briga que teve com ela, logo após a dinâmica do sincerinho, na segunda-feira. "Será que se o Marcus sair é uma resposta pra gente?", perguntou.

No Quarto Fada, Alane, Beatriz, Deniziane, Davi e Matteus conversaram sobre o discurso de Tadeu e criaram teorias sobre o que poderia ser interpretado na fala do apresentador.

"O 'e se' pode ser positivo ou negativo, só que ele pode ser destrutivo", pontuou Matteus.

Durante o bate-papo, alguns integrantes do quarto Fada fizeram a previsão de que muitos participantes mudarão suas atitudades com Davi, por acreditar que ele está forte no jogo.

“Todo mundo vai querer ser teu amigo agora", declarou Alane

O baiano pareceu estar ciente dessa possibilidade, mas ao mesmo tempo se mostrou sereno e afirmou que seu pódio é formado por Matteus e Isabelle.



Força de Davi

O resultado do paredão reforçou em Leidy Elin a suspeita de que Davi seja um dos favoritos pelo público. A sister argumentou que percebe o protagonismo dele pela quantidade de vezes que o baiano troca de microfone.

Lucas Henrique admitiu que pensa o mesmo sobre a força de Davi no reality.

"Acho que o Davi está forte lá fora. Porque ele é um cara do tudo ou nada. Ele é um cara interessante para o jogo, porque ele causa confusão, rebuliço. Ele é um cara importante para o jogo, para criar roteiro, criar rivais. Ele vai ter rival por muito tempo, o que não falta para ele é opção de voto", argumentou o Líder.

Em contrapartida, Yasmin discordou dessa ideia e afirmou que o BBB 24 ainda não tem um favorito.

"Pra mim é difícil acreditar que tenha um preferido assim. Tem pessoas que não gostam. Agora preferido, preferido não sei. Esse jogo muda muito de semana para semana", declarou.

VILÃ

Em conversa com outros Brothers, Rodriguinho decretou que Fernanda é a vilã desta edição.

"É antissocial, não ri para ninguém e não faz questão nenhuma. Não gosta de dançar, ela é a vilã. Quando ela brigou, não foi uma briguinha, foi briga da casa inteira", afirmou o ex-Travessos.

De imediato, Wanessa declarou que não é a vilã do programa e ainda disse que precisa ir ao Paredão para descobrir como o público está vendo as atitudes dela no BBB.

Plantas no alvo

As plantas da casa podem estar com os dias contados. Beatriz e demais aliados estão planejando colocar alguns participantes que não se mexem muito no jogo.

"A gente tem que pôr as plantas no Paredão. Só estamos indo nós", declarou a vendedora”, disse Beatriz.

Os principais nomes que são citados como plantas pelos outros participantes são Michel, Giovanna e Raquele. Para MC Bin Laden, Michel é a maior planta da casa.

Já Giovanna, acredita que Yasmin Brunet é a planta no jogo e inclusive criticou as ações da modelo. "Eu nem sei se ela pensa com a própria cabeça", declarou.

Lucas Henrique também vê Giovanna como planta, mas acredita que o próximo emparedado na casa será MC Bin Laden.

"O Bin tem cinco votos essa semana, no mínimo", declarou o capoeirista.