BBB24: Yasmin abraça Davi após a permanência no reality e internautas reagem

Após Eliminação de Marcus Vinicius nesta terça-feira (13), Yasmin, principal aliada de Wanessa, abraça Davi e brother comemora permanência no BBB 24 com Isabelle.

"Obrigada, meu Deus", diz Isabelle, enquanto se ajoelha. Já Davi pergunta para a dançarina: "Vamos entrar na piscina agora?". Em seguida, o baiano agradece a permanência na casa mais vigiada do Brasil e agradece a Deus. Um pouco depois, o motorista de aplicativo abraça Isabelle.

A imagem do abraço do baiano com a modelo viralizou e os internautas reagem. "Falsa", diz uma internauta."Já está recalculando a rota", diz outra.