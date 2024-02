BBB24: Raquele analisa a eliminação de Marcus Vinicius: 'É uma resposta pra gente?'

Após a eliminação desta terça-feira (13), os brothers refletem sobre a decisão do público. Michel, Raquele e Giovanna conversam sobre a saída de Marcus Vinicius do BBB 24. A doceira comenta a conversa que teve com Michel mais cedo: "Será que o Marcus sair é uma resposta pra gente?".

VEJA MAIS:

E segue falando: "Porque o que aconteceu ontem pode ter mudado um pouco". Michel completa: "O embate dele ontem, o jeito que ele falou, foi sobre a gente. Será que se, às vezes, ele não tivesse atacado outras...".

Giovanna, então, diz: "Isso foi pior pra ele ou foi porque foi com a gente? Entendeu?". Michel conclui que foi melhor não ter respondido o comissário durante o 'sincerinho' que rolou na noite desta segunda-feira (12).

Raquele pontua: "Tudo aconteceu como tinha que acontecer". A nutricionista concorda e acrescenta: "Isso que eu ia falar, Tadeu acabou de falar exatamente isso, estava escrito. (...) Era o que tinha que ser".