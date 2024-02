BBB 24: Paraense Marcus Vinicius é o oitavo eliminado do programa

O paraense Marcus Vinicius é o oitavo eliminado do Big Brother Brasil 24. Ele disputou o Paredão com Davi e Isabelle e enfrentou seu destino nesta terça-feira (13). O comissário de bordo foi eliminado com 84,86% dos votos. Davi recebeu 12,07% de votos e Isabelle obteve 3,07%.

O comissário de bordo costumava ter destaque nos programas ao vivo, especialmente em dinâmicas como o "Sincerão". E apesar da baixa rejeição do público, ele teve uma alta porcentagem dos votos por cair no paredão com dois dos maiores favoritos ao prêmio.