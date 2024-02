BBB 24: Isabelle declara que perdeu 'dó' e diz que votará em Lucas

Isabelle declarou na manhã desta segunda-feira (12) que começará a votar em Lucas no BBB 24. A Cunhã diz que não tem mais "dó" do brother. Em conversa na porta do banheiro com Giovanna e Raquele, Isabelle disse que já sabe próximo voto e começará a mirar em Lucas para o Paredão.

"Eu voltando do Paredão, coloco o buda sem pena nenhuma, cara. Ele morre de medo de ir para o Paredão", disse. "Coloco o buda sem dó. Sem pensar. Porque eu ainda pensava [quando ia] votar nele: 'Poxa, coitadinho'", declarou. "Você tem seus motivos", respondeu Raquele.

A dançarina, que está no paredão junto com Davi e paraense Marcus Vinicius, acrescentou que Lucas tem uma "estratégia de jogador", e Giovanna disse que este é um "jogo de interesse".