BBB 24: Emparedada, Isabelle diz que está sentindo 'uma coisa muito boa'

No oitavo Paredão do Big Brother Brasil 24, Isabelle, diz nesta terça-feira (13) para Davi que está muito tranquila e sentindo "algo muito bom".

A sister conversava com Davi no Quarto Fadas quando disse sobre sua segurança no resultado da votação do Paredão de hoje. "Tô sentindo algo muito bom, sabia?", disse a sister.

"Sinto que algo muito, muito, muito gigante vai acontecer. Na verdade, já está acontecendo", afirma a manauara.

Davi dá suas considerações e diz: "Acho que esse paredão tem três pessoas muito fortes. Com personalidades muito fortes e muito diferentes, ao mesmo tempo".

"Pode perceber que nem a casa tem ainda uma ideia de quem vai sair. Não ouço ninguém dizendo: 'fulano vai sair'. Porque são três pessoas fortes", concluiu o baiano e Isabelle confirma.

Davi e Isabelle encaram mais um Paredão, dividindo com o paraense Marcus Vinicius. O oitavo eliminado do programa será revelado nesta terça-feira (13).