BBB 24: Davi brinca com dança de Isabelle: 'tá biscoitando'

Diferente da madrugada, que foi bastante intensa e cheia de tretas, a manhã desta terça-feira (13) no BBB 24 foi descontraída para Isabelle e Davi. As câmeras mostraram o baiano bastante tranquilo, observando a amiga cantando e dançando na frente do espelho.

VEJA MAIS:

Tirando uma brincadeira com a amazonense, Davi disse “Grava ela aí, câmera. Tá biscoitando".

"Ah, tô biscoitando? Então deixa eu gravar uma outra coreografia", retrucou a manauara que continuou a dançar animada.

Os dois mostram tranquilidade mesmo enfrentando mais uma possível eliminação do reality. Ao lado de Marcus Vinicius, eles integram o oitavo Paredão desta temporada. Vale lembrar que o voto desta vez é para eliminar um dos três participantes.