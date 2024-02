BBB 24: Marcus e Raquele protagonizam barraco após 'Sincerinho de Carnaval'

O clima esquentou nessa noite de segunda-feira de carnaval (12), no Big Brother Brasil 24. Após o "Sincerinho de Carnaval", foi a vez de Raquele protagonizar um verdadeiro barraco com Marcus Vinicius, seu rival, que comentou sobre suas atitudes ao vivo no programa da noite.

VEJA MAIS

A sister foi tirar satisfações com Marcus Vinícius após ter sido nomeada como planta e sem protagonismo. Raquele perdeu a paciência, indo para cima do comissário de voo no gramado, fato que foi acompanhado por todos os confinados da casa, chocados com a situação.

"Já estou de saco cheio. Vocês vivem me sabotando nesse jogo... Você saboneta", comentou Raquele em um trecho da briga. "Sabonetando, Raquele? Eu te respeito como mulher, não vou gritar", rebate Marcus. "Quem é você para falar alguma coisa??", questiona a sister, que aos gritos detonou o rival.

[twitter=1757210003734208935

Mas, após a treta entre Raquele e Marcus Vinicius, os brothers conversam e se acertam. A doceira pede desculpas ao brother, e o comissário de voo também pede perdão para ela. Um pouco antes, os participantes discutiram pelas palavras ditas por ele no "Sincerinho de Carnaval" do BBB 24.

"Minha intenção não é essa. Quero que a gente volte agir numa boa como a gente brinca, porque não quero sair, e não é só porque não quero sair. Não quero ver você virar uma coisa que você não é", diz o brother.

"Me desculpa por ter me exaltado com você. Eu não sou assim", afirma Raquele.