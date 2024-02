BBB 24: o que rolou na madrugada desta terça-feira (13/02)? Discussão, gritos e fofoca

A madrugada desta terça-feira (13) foi agitada no BBB 24, após o quadro “Sincerinho” que colocou fogo em tretas na casa e causou discussão acalorada entre alguns participantes.

Raquele se incomodou com falas de Marcus Vinicius. Ela foi chamada de planta pelo paraense e decidiu lavar roupa suja assim que teve oportunidade.

Na fala de Marcus, que despertou a raiva Raquele, o brother afirmou que ela e Michel “se venderam por causa de uma pulseira do VIP”. Com gritos para cima de Marcus, a sister se mostrou muito irritada e disparou: "Já estou de saco cheio. Vocês vivem me sabotando nesse jogo".

Apesar da discussão intensa, os dois fizeram as pazes momentos depois. Raquel pediu desculpas por ter elevado a voz e alegou que não era esse tipo de pessoa.

No entanto, ela confessou que ficou magoada com a fala de Marcus, principalmente pelo comissário de voo ter dito que ela “não é protagonista” no BBB 24.

TRETA POR VOTOS

Assim que o Sincerinho terminou, Davi e Michel também tiveram uma conversa sobre suas decisões dentro do jogo, o que envolveu os votos que cada um deu. Durante a discussão, Michel se afastou de Davi e deixou o baiano falando sozinho.

"Você não que conversar? Não quer se posicionar referente a isso?", perguntou Davi.

O Líder Lucas Henrique procurou Isabelle para conversar sobre o motivo que o levou a indica-la ao paredão. Na ocasião, houve um empate de votos na casa entre e coube ao professor escolher quem seguiria para a berlinda.

"Você vai ficar confortável (em votar) em mim sempre?", questionou Isabelle, relembrando que Lucas já havia votada nele em outra formação de paredão.

O líder ainda teve uma conversa com Davi, que foi indicado por ele diretamente para o paredão. Durante o “sincerinho” Lucas afirmou que o baiano tem memória seletiva e que foge de questionamentos quando lhe convém.

Davi se defendeu das acusações, e, ao longo da conversa, expôs a visão de seu jogo para Lucas. O professor pareceu compreender o baiano e disse que não continuará a votar frequentemente nele.

FOFOCA

Após essa conversa, Lucas Henrique descobriu que participantes de outros grupos souberam que ele pensava em não indicar Davi ao Paredão. A indecisão do líder ocorreu no último fim de semana, quando o motorista de aplicativo teve problemas de saúde.

Com o objetivo de tentar esclarecer esse boato, Lucas procurou Wanessa Camargo, que supostamente teria sido a responsável pela fofoca. Ela negou ter passado a informação.

Michel afirmou que quem espalhou a informação sobre as dúvidas de Lucas foi MC Bin Laden. O líder ficou chateado com a revelação. "Eu vou pular na piscina, cara. Não é possível", reagiu o capoeirista.

Após essa conversa, Giovanna defendeu o funkeiro. "Podem chamar ele de fofoqueiro, mas eu não ouvi isso aí não", declarou a sister.

Rodriguinho também saiu em defesa de Bin. "Coitado, o Bin não faz por mal, não. É dele", disse o pagodeiro, insinuando que o funkeiro não espalhava a fofoca com má intenção.

LÁGRIMAS

Mesmo sem estar envolvido com polêmicas do sincerinho, a madrugada do participante Matteus não foi fácil. Em conversa com Michel, ele voltou a desabafar sobre a escolha do monstro, que teria sido motivada apenas pelo fato de ele não se afastar de Davi.

Com lágrimas nos olhos, o gaúcho falou sobre sua história e levou Michel a chorar junto com ele.

"Eu não vou pisar em ninguém porque eu quero me mostrar para o público", disse Matteus.

Rodriguinho e Fernanda fizeram uma análise sobre as decisões de Lucas Henrique no jogo, após ele ter colocado alvos com pulseiras para Davi, Deniziane, Fernanda e Isabelle, mas deixando claro que não indicaria as mulheres. "A máscara caiu", disse o ex-Travessos.

Isabelle foi alertada por Davi sobre a relação que ela tem com outras pessoas no reality. “"Tem gente que não é teu amigo", disse o baiano no Quarto Magia.

Em conversa com Lucas, Leidy Elin e Marcus Vinicius, Yasmin Brunet contou que Michel é uma das opções de voto das sisters do Quarto Fada.

Lucas Henrique disse para Brunet que considera Fernanda uma má pessoa.

Wanessa Camargo demonstrou preocupação nessa madrugada sobre como as pessoas estão vendo ela dentro do BBB 24. Ela confessou que pode ser uma das vilãs do reality.