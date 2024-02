BBB 24: Marcus Vinicius chora e desabafa sozinho na academia: 'Não é a hora ainda'

É noite da eliminação no BBB 24 e as emoções estão a flor da pele! Nesta terça-feira (13), Marcus Vinicius revelou o quanto está temeroso por estar novamente no Paredão e, sozinho, desabou no choro, afirmando que ainda não é a hora de ir embora da casa mais vigiada do Brasil.

"Não é a hora ainda, Deus, por favor. Te peço com todo meu coração, pela minha família, mãe e avó, pela criança que fui cheia de sonhos", pediu o comissário de voo, enquanto falava sozinho na academia.

Marcos admitiu que todo mundo na casa é merecedor de prosseguir no jogo, mas, que ele também era. "Preciso pensar em mim também", disse.

"Tanto que eu quis estar aqui, tanto que eu quis viver isso. Todos os anos com vontade de estar aqui e vivenciar isso tudo. Não deixa esse sonho acabar agora. Tenho muito mais história para viver aqui dentro", suplicou o paraense.