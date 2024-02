BBB 24: Dado Dolabella alfineta esposa de Davi: 'Mulher trouxa'

O clima de treta no BBB 24 não está apenas dentro da casa mais vigiada do Brasil! Em meio às polêmicas dentro do reality, Dado Dolabella, namorado de Wanessa Camargo, gerou polêmica ao usar as redes sociais, nesta terça-feira (13), para alfinetar a postura da esposa de Davi.

Após o ator pedir a expulsão de Davi para o diretor do programa, Boninho, e acusá-lo de cometer adultério, Dado decidiu alfinetar os entes queridos do motorista de aplicativo. Em suas redes sociais, o ator criticou a postura da esposa de Davi e avisou que ele vai abandoná-la assim que colocar as mãos no prêmio do reality.

Apesar de não ter escrito o comentário, o genro de Zezé di Camargo fez questão de reproduzi-lo e compartilhar o conteúdo nos stories de seu perfil oficial no Instagram: “Tudo que ele faz está certo.... Até assediar a Isabelle e faltar com respeito com a esposa!”, diz parte da mensagem, se referindo ao episódio envolvendo um suposto beijo entre os participantes.

VEJA MAIS:

“Tô falando, assim que ganhar os 3 milhões, mete o pé na bunda da mulher trouxa que tá aqui fazendo campanha pra ele vencer”, está escrito em parte da mensagem, que foi compartilhada no perfil de Dado. Em outro trecho, Mani Reggo, a esposa do motorista, ganhou um emoji de palhaço: “A mulher dele vendo isso”, finaliza o recado.

Em outra postagem, Dado voltou a pedir pela expulsão do participante: “Cara de Sapato foi expulso pela mesma coisa. Mas o pastor e rei Davi pode tudo! É brincadeira e costume da Bahia. Manda então seu marido brincar com as amigas assim também”, o famoso compartilhou outro recado de uma seguidora em sua conta.