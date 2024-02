BBB 24: Davi conversa com Alane sobre o desejo de estudar: 'Só vou parar quando eu me formar'

Nesta terça-feira (13), durante uma conversa com Alane na cozinha do BBB 24, Davi analisa como será sua vida fora do reality caso seja eliminado no Paredão e fala sobre a faculdade de Medicina.

"Acredito que as oportunidades vão surgir, sim. E eu vou abraçar todas elas com garra, querendo mesmo estudar. Eu gosto muito de aprender, gosto muito de ouvir. E assim, quando eu começar, não vou parar, só vou parar quando eu me formar, independente que demore, vou focar e vou conseguir", diz Davi.

"Você é muito determinado”, diz Alane. E, logo depois, Davi fala sobre o Paredão que enfrentará na noite desta terça (13), junto com Marcus Vinicius e Isabelle. “Se eu sair hoje, eu vou agradecer muito ao pessoal da produção [...] E também, se eu não sair, eu vou continuar a pessoa que eu sou aqui dentro, entendeu? É isso aí, é agradecer mesmo, e botar a cabeça pra frente, a cabeça no travesseiro, parar um pouquinho para pensar e seguir a vida”, afirma o baiano.