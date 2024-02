BBB 24: Rodriguinho chama Yasmin Brunet de 'velha gulosa'

Yasmin Brunet foi alvo de comentários ofensivos na madrugada desta segunda-feira (12), no BBB 24. O brother Rodriguinho voltou a criticar os hábitos alimentares da modelo e a chamou de “velha gulosa”, durante uma conversa na cozinha da casa.

A fala de Rodriguinho ocorreu logo após a formação do paredão. Alguns participantes foram para a cozinha fazer um lanche. No momento em que Leidy Ellin comia, o pagodeiro disparou: “Ela está comendo com tanto gosto sem saber o que é".

Neste momento, Yasmin chegou no ambiente e perguntou se o lanche estava gostoso. Rodriguinho então fez o comentário para atingir a modelo: "Cuidado com a velha gulosa. Ela dá um tapa na sua orelha e tira da sua mão, e sai correndo para o quintal. Essa coroa gulosa", disse ele, se dirigindo a Leidy Ellin.

Brunet ficou irritada com Rodriguinho e retrucou: “Você é insuportável”. No entanto, o brother fez pouco caso do comentário. "Cuidado aí, estou falando com você", respondeu ele.

A loira chegou a pedir ajuda a Giovanna Pitel, que estava presenciando toda a situação. "Velho, deixa a menina em paz", disse a alagoana em defesa de Brunet.

Não é a primeira vez que Rodriguinho xinga Yasmin com a temática “de comer demais”. No sábado (10), ele já havia usado a expressão “velha gulosa” durante uma conversa no quarto gnomo.

Durante o bate-papo, Yasmin e Rodriguinho falavam sobre a possibilidade de uma pessoa mudar de atitudes ou opiniões no programa, depois de um mês de reality. A modelo disse que acreditava nessa possibilidade, já o ex-Travessos decretou e não e em seguida disparou: "Você já é velha gulosa. Não dá mais para trocar isso".