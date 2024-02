BBB 24: torcida de Marcus Vinicius, um dos emparedados da semana, pede voto contra Davi

Com a ida de Marcus Vinicius ao Paredão desta semana ao lado de Isabelle e Davi, os administradores do perfil do paraense começaram a se mobilizar na noite deste domingo (11), após a formação da dinâmica, para pedir votos com a intenção de que o comissário de voo continue no BBB 24.

VEJA MAIS

Em uma publicação feita no Instagram, os administradores da página de Marcus declararam torcida contra o motorista de aplicativo. “Paredão triplo, votem para sair! Votem no Davi”, escreveu em um trecho de post.