BBB 24: Davi, Isabelle e Marcus Vinicius estão no Paredão da semana

O oitavo Paredão do BBB 24 foi formado na noite deste domingo (11) e encaram a votação popular Davi, Marcus Vinicius e Isabelle. A berlinda começou a ser formada com o líder Lucas Henrique e o anjo Michel imunizados, conseguindo também salvar Giovanna. Na prova do Bate e Volta, Fernanda levou a melhor e conseguiu escapar da eliminação. Confira como foi a dinâmica:

Lucas indicou Davi, que já era seu alvo. Após a votação aberta, Fernanda foi a mais votada, seguida de Marcus com seis votos. Por último, Wanessa Camargo, com apenas um. O Líder precisou desempatar entre os competidores com zero votos e apontou Isabelle, conseguindo salvar a filha de Zezé di Camargo.

Realizaram a prova Bate e Volta, Isabelle, Marcus e Fernanda. A prova de sorte continha três fases, quem encontrasse a caixa com o cartão premiado, passava para a etapa seguinte. Os três competidores chegaram na fase final juntos, mas quem conseguiu encontrar o card premiado foi Fernanda.