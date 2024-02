BBB 24: Líder Lucas Henrique indica Davi ao Paredão

O Líder da semana, Lucas Henrique, realizou a sua indicação do Paredão do BBB 24 neste domingo (11), e, escolheu Davi para entrar na berlinda e encarar a votação do público. “Por essa atitude de falta de posicionamento”, justificou.

Com a votação aberta para todos os participantes na sala, Fernanda, Marcus Vinicius e Wanessa Camargo foram os mais votados da casa. Como a dinâmica da semana possibilita que quatro confinados possam ir ao Paredão, Lucas precisou indicar mais um participante, fazendo com que Isabelle completasse a indicação que faltava.

Em seguida, Tadeu Schmidt orientou, conforme a dinâmica semanal, que Lucas retirasse um dos quatro participantes do Paredão, e o mesmo decidiu salvar Wanessa. Disputarão a prova Bate e Volta o paraense Marcus Vinicius, Fernanda e Isabelle.