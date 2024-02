BBB 24: Após ameaçar deixar o programa, Davi entra no confessionário, e decide ficar

Após uma crise de choro em frente ao botão da desistência, na manhã deste domingo (11), o participante Davi entrou no confessionário do Big Brother Brasil (BBB). Minutos antes, ele teve uma conversa com Isabelle e contou que queria deixar o programa. Poucos minutos depois de entrar no confessionário, porém, Davi saiu do local e permanece na casa.

VEJA MAIS

"Por eu ter feito outras coisas aqui, eu já sou campeão", contou Davi para Isabelle. "A gente vai se ver quando você sair daqui", continuou.

A participante ficou chorando do lado de fora, quando Davi entrou no confessionário.