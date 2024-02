BBB 24: Yasmin Brunet relembra que era odiada aos 15 anos por namoro com Kayky Brito

Yasmin Brunet lembrou que chegou a ser odiada aos 15 anos de idade por causa do breve relacionamento com Kayky Brito, que tinha 14 anos, em conversa com alguns brothers no BBB 24.

A modelo entrou no assunto após ser questionada por Michel Pecinha. "Yasmin, você já namorou a Bernardete (personagem de Kayky, na novela Chocolate com Pimenta)?", indagou.

“Já. Foi legal, muito”, afirmou a filha de Luiza Brunet. Wanessa lembrou que os dois eram muito jovens na época e Yasmin citou a novela 'O Beijo do Vampiro', que revelou Kayky. “Ele era vampiro, cara”.

O rapaz era o crush das adolescentes do Brasil. “Eu era odiada por causa disso”, afirmou. Na época do namoro, Yasmin tinha 15 anos e Kayky tinha 14. Os dois ficaram juntos por 3 meses em 2003.