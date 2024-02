BBB 24: Saiba que horas começa a formação do Paredão neste domingo (11)

Com a exibição dos desfiles de escola de samba incluída na grade de programação da TV Globo, algumas modificações precisaram ser feitas ao longo dos últimos dias de Carnaval, inclusive, o horário de formação do Paredão do BBB 24 neste domingo (11). Segundo informou Tadeu Schmidt, apresentador do reality show, no início da semana, o programa deve começar às 21h05. Veja o que vai ocorrer:

Além do público poder acompanhar como foi o dia dos confinados, os telespectadores também irão ver como irá acontecer a formação do Paredão triplo. Nele, Michel, o Anjo, já está autoimune, e, poderá também imunizar um segundo participante; como de praxe, o Líder, Lucas Henrique, indica um brother ao Paredão; a Casa volta em aberto e os quatro mais votados estão na berlinda; o Líder poderá salvar um dos emparedados.

Em seguida, ocorre o Bate e Volta com os três que sobraram e apenas um poderá se salvar. Na terça-feira, dia 13 de fevereiro, ocorre a Eliminação.

Quem está na Mira do Líder na semana?

Lucas escolheu Davi, Fernanda, Deniziane e Isabelle como alvo para o Paredão.