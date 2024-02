BBB 24: Rodriguinho afirma que se for ao Paredão vai pedir para ser eliminado

Na noite deste domingo (11), durante uma conversa no Quarto Gnomo do BBB 24, Rodriguinho afirmou aos aliados do confinamento, Pitel e Michel, que vai pedir para ir embora do reality show caso vá ao Paredão. “Eu vou pedir no Raio-x para me tirarem”, revelou.

A resposta negativa à dinâmica dominical do jogo chegou a assustar os confinados. “Não”, disparou Pitel. “Vou. E vou falar para a minha família fazer essa coisa lá fora também”, retrucou o pagodeiro.

Segundo Rodriguinho, o próprio não iria aguentar a possibilidade de ir e voltar da dinâmica, que leva um dos participantes a deixar de concorrer pelo prêmio milionário. “Quero ir embora. Não vou ficar indo e voltando, não”, declarou o cantor.

Em seguida, o brother questionou Michel e Pitel se ambos iriam sentir sua falta. “Claro, você sabe que eu vou”, disse a sister. “A Pitel vai sentir mais”, complementou Michel.

Que horas começa a formação do Paredão neste domingo?

Devido ao carnaval, algumas mudanças nos horários na grade de programação da TV Globo precisaram ser feitas, e uma delas foi o horário de formação do Paredão neste domingo (11). Desta maneira, a programação deve começar às 21h05. Nela, o público irá acompanhar o resumo do confinamento e também como irá se dar o Paredão triplo. Entenda como vai funcionar a dinâmica:

O Anjo será autoimune e poderá imunizar também um participante; como de praxe, o Líder indica um brother ao Paredão; a Casa vota em aberto e os quatro mais votados estão na berlinda; o Líder poderá salvar um dos emparedados.

Em seguida, ocorre o Bate e Volta com os três que sobraram e apenas um poderá se salvar. Na terça-feira, dia 13 de fevereiro, ocorre a Eliminação.