BBB 24: Paredão falso? Brothers especulam dinâmica ao perceberem detalhes na decoração

Será que rola paredão falso no BBB 24? Na manhã da última quinta-feira (8), os brothers suspeitaram de uma possível dinâmica enquanto aguardavam a vez para o Raio-X. Na sala de estar, o famoso painel com olhos dos participantes ainda está com o de Juninho aberto.

O pequeno detalhe na decoração da casa foi o bastante para as teorias de Fernanda, Lucas Henrique e Raquele. "O olho dele ainda não foi fechado, né?", questionou a confeiteira. "Volta hoje", respondeu Lucas Henrique.. "Também tô achando, Nanda. Também tô achando", afirmou Raquele para o professor.

"O olho do Juninho não fechou", repete Fernanda. "Mas sinceramente, também, eu acho que os caras, mesmo que fosse um Paredão falso, iam fechar o olho dele só para gente não ficar... É meio óbvio, né?". Lucas Henrique ainda analisou o painel de fotos e aponta que a do olho de Juninho, eliminado no sétimo Paredão da temporada, foi trocado.

"Fechou, sim, é esse aqui", diz o carioca. "E tô eu aqui. 'Olha, o olho dele não tá fechado'. Eu tava achando que era o olho do Lucas", diz Fernanda.

Paredão Falso no BBB

Favorito entre o público, o paredão falso pode oferecer diversas vantagens para o participante escolhido. No BBB 21, a escolhida foi a atriz Carla Diaz, que teve acesso às cenas da casa pelo Per Pay View e pode escolher entre o colar da imunidade ou interferir no castigo do monstro.

Na edição do BBB 19, a ex-sister Gabriela participou do ‘Paredão do Bem’, onde foi imunizada. Outro momento histórico foi a volta da campeã do BBB 18, Gleici Damasceno. A vencedora disputou um paredão triplo contra Paula e Mahmoud.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)